Nataniel z Grudziądza potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Jest zbiórka, będzie charytatywna impreza - każdy może pomóc

Rodzina, przyjaciele, społeczność szkolna do której uczęszcza Nataniel, a mowa o Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Moniuszki , wszyscy robią co mogą aby 14-latek mógł być leczony i rehabilitowany.

- Nie mogliśmy czekać na operację w terminie jaki wyznaczył nam Narodowy Fundusz Zdrowia na 2026 rok... Gdybyśmy czekali Natanielowi groziłby wózek inwalidzki, a to najgorszy scenariusz jaki mieliśmy przed sobą. Znaleźliśmy prywatną klinikę w Toruniu i zabieg został wykonany przed świętami Bożego Narodzenia ubiegłego roku - opowiada Barbara Majchrzak, mama Nataniela.

Po operacji była potrzebna natychmiastowa rehabilitacja ... I tu znowu "zaporowy" termin na NFZ: październik 2024 roku. - Kolejny raz zderzyliśmy się ze ścianą i musieliśmy prowadzić ją prywatnie, aby nie zaprzepaścić szansy na to, by Nataniel mógł się poruszać o własnych siłach, a nie na wózku inwalidzkim - wspomina mama Nataniela.

W finansowych trudach walki o zdrowie syna, panią Barbarę wspiera rodzina, przyjaciele i wspomniana SP 12. Teraz każdy z mieszkańców Grudziądza, będzie miał okazję wspomóc Nataniela by mógł chodzić, a finalnie wrócić do uprawiania sportu. - Marzy by znowu grać w piłkę - dodaje pani Barbara. Obecnie ma nauczanie indywidualne. Po ukończeniu ósmej klasy chciałby kontynuować naukę w "ekonomiku".