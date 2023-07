Co się będzie działo w najbliższym czasie w Chełmnie i w powiecie chełmińskim? Sprawdżcie, warto tu być

XXIV Chełmiński Jarmark Jaszczurczy oraz XII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem

Spotkania z Folklorem to festiwal o charakterze folklorystycznym, istniejący od roku 1998. W 2023 roku projekt zakłada organizację festiwalu prezentującego folklor w formie stylizowanej i autentycznej. Festiwal będzie obejmował część warsztatową i prezentacje festiwalowe. Ukażą one polski i zagraniczny folklor pełen tradycji i obyczajowości, umocnią tożsamość regionalną, narodową i kulturową. W tych dniach Chełmno stanie się niekwestionowaną stolicą folkloru. Festiwal odbędzie się w dniach 7-09.07.2023. Niezmiennie gospodarzem i organizatorem jest Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze", Chełmiński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Pomorze" Festiwalowi będzie towarzyszyć Mała Scena przeTWÓRCZA (8-9 lipca). Będzie to miejsce przeznaczone na prezentacje zespołów folkloru żywego, autentycznego z obszaru ziemi chełmińskiej i nie tylko. Imprezą towarzyszącą jest Jarmark Jaszczurczy, którego głównym celem jest prezentacja i sprzedaż rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych, odzieżowych, tradycyjnych artykułów spożywczych, kolekcjonerskich. Prezentacje odbywać się będą na głównych ulicach Chełmna - na rynku i ul. Grudziądzkiej.