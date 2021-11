Co w najbliższych dniach w powiecie chełmińskim? Imprezy, wydarzenia, akcje

Konkurs w Bibliotece w Chełmnie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Święta malowane kolędą”. Prace z metryczką (imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek, numer telefonu) należy złożyć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży do 25 listopada br. Ocenione zostaną samodzielność wykonania, oryginalność, pomysłowość, estetyka, różnorodność wykorzystanych materiałów, odzwierciedlenie kolędy w pracy. Technika i format prac jest dowolny.

Oddaj krew w Papowie Biskupim i Lisewie

Spotkanie miłośników winyli w Chełmnie

Ze starej płyty. IV Spotkanie miłośników winyli i nie tylko zaplanowano na 6 listopada br. Od godz. 12 do 18 będzie okazja wziąć udział w IV edycji spotkania winylowego w Chełmnie. Odbędzie się w kinoteatrze Rondo. "Ze starej płyty" to nie tylko kupno i sprzedaż winyli, ale także możliwość spotkania z kolekcjonerami, wystawcami, miłośnikami czarnych krążków, którzy chętnie opowiedzą na co zwracać uwagę przy zakupie płyt, jaki sprzęt dobrać do odtwarzania. Będą wystawcy: Szafa Gra - Toruń Rock-Metal - Bydgoszcz Pop’80 - Brodnica.