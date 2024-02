Czarne bmw krąży pod Bydgoszczą. "Zaczepiają dzieci, oferują podwiezienie do domu, słodycze lub zabawki"

"Na terenie sołectwa Wałdowo Królewskie miały miejsce sytuacje zaczepiania młodzieży oraz namawiania do przejażdżki autem. Prosimy o zachowanie ostrożności" - taki komunikat wydały władze gminy Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski).

Sprawa dotyczy czarnego bmw. Mężczyźni ponoć krążą nim po miejscowości, a zatrzymują się, gdy widzą samotnie idące dziecko. Mają oferować mu podwiezienie do domu, słodycze lub zabawki.

Ilustracją do wpisu jest zdjęcie z obrazu z monitoringu w pobliżu przystanku. Widać faktycznie czarne auto. Mieszkańcy opowiadają: - Nie doszło do próby porwania, ale to żaden wymysł. Strach jest.

Są tacy, którzy przekonują, że widzieli takie samo auto w pobliskiej Dąbrowie Chełmińskiej. Na razie podejrzanych brak. O incydentach zrobiło się jednak na tyle głośno, że także szkoła w Dąbrowie, do której uczęszczają m.in. dzieci z Wałdowa, wysłała ostrzeżenie do rodziców uczniów. Elegancki czarny wóz jeździ bowiem nie tylko po tej jednej miejscowości. "Ostatnio odnotowano przypadki podejrzanych sytuacji związanych z nieznajomymi osobami, podróżującymi samochodem marki bmw, które zaczepiają młodzież na przystankach w celu nawiązania kontaktu oraz zaproszenia na przejażdżkę" - czytają w e-dzienniku matki i ojcowie. W wiadomości pojawia się wątek bezpieczeństwa najmłodszych. Rzecz w tym, aby małolaty, które będą miały do czynienia ze wspomnianymi mężczyznami w bmw, prawidłowo zareagowały.