Czy będą braki prądu 19.05 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Łochocin od 67 do 70, 72, 73, 75, 89, 64, 67/4, Łochocin-108 (GPO). 19.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szabda ulice Na Belfort 47, 71, 154/7, 155/27, Na Zamek 13 F od 45 do 47, 47A, 49, 155/22, 176/18, 176/29, 176/3. 19.05 od godz. 8:00 do 12:00

Piaseczno, ul. Zagrodowa, ul. Staszica, ul. 1 Maja od nr 2 do 21, Ul. 17-go Stycznia 24.05 od godz. 9:00 do 13:00

Przysiek ulice Brzozowa 1A, 2, 3, od 7 do 9, 243/2, Cisowa 1, 3, od 5 do 9, P.Ś., Lipowa 2, 6, 8, 10, Osiedlowa 13, 13C, 13d, 15, 17, 18, 20, 20A, Sosnowa 1, 5, 11, 15 , 242/22, 243/31, Stary Toruń , 242/30, 249/24. 19.05 od godz. 11:30 do 15:30

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Przyleśna, ul. Polna, ul. Polnego Wiatru

25.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Kamionka, ul. Wesoła od numeru 1 do numeru 12, ul. Złota od numeru 12 do numeru 37, ul. Spacerowa od numeru 1 do numeru 19

25.05 od godz. 10:00 do 14:00