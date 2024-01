Czy będą braki prądu 8.01 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (8.01 7:03) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Grudziądz

Biały Bór, Stary Folwark, Węgrowo.

1.08 od godz. 4:27 do 8:30

powiat grudziądzki

Nicwałd, Pokrzywno.

1.08 od godz. 4:27 do 8:30

powiat brodnicki

Jastrzębie 112.

1.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat chełmiński

Kiełp od 7 do 9, od 11 do 15, od 17 do 19, 21, 22, 22A, od 23 do 26, od 29 do 31, 33, 147.

1.08 od godz. 8:30 do 13:00