Czy będą wyłączenia prądu 9.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Węgrowo ulice Fiołkowa od 8 do 12, 14, 0025-12/16 (GPO), 12/10, Przytulna 1, 12, 0025-12/30 (GPO), 12/29, 12/31 , 12/1, 12/17, 12/18, 12/20, 12/21, 12/24. 5.09 od godz. 9:00 do 13:00

Starogród 18, 21, 22, od 62 do 64, 64B, 65, 65A, od 66 do 69, 71, 72, 74, 75, od 77 do 79, 91, 95, 0017-375/7, 228/12, 228/3, 228/7, 417, 455/1, 455/3, Starogród Dolny 9a, 9A, 13A, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 64A, 91, 92, 96, 98, 148/1, 159/1, 199, 228/1, 228/14, 228/8, 328/2, 375/1, 375/8, dz. 165. 5.09 od godz. 9:00 do 14:00

Kujawa od 5 do 7, 12. 5.09 od godz. 8:00 do 14:00

Okonin od 6 do 8, 10. 5.09 od godz. 8:00 do 12:00

Młynek 12, 13, od 16 do 21, 23, 24, 90, Młynek-38/3. 5.09 od godz. 9:00 do 13:00

Byczyna 50, 51, 53, Dobre , 279/4, Dobre-Wieś od 17 do 22, 24, od 26 do 30, od 33 do 39, 40A, 41, 43, 46A, Dobre-Wieś -262/1 (GPO), Dobre-Wieś -280/4 (GPO), Dobre-Wieś-283/3 , DZ. 255/4, Kłonowo 12. 5.09 od godz. 8:00 do 15:00

Szembruk 64, 74, od 105 do 111, 115, 115A, 0008-7/1 (GPO). 5.09 od godz. 9:00 do 15:00

Dąbrówka Królewska od 25 do 30. 5.09 od godz. 8:30 do 14:00

Okonin 11, 15, od 18 do 20, 20/4. 5.09 od godz. 11:00 do 15:00

powiat toruński

Ograszka od 3 do 7, od 10 do 28, 28A, od 29 do 32, 33A, 34, 35, 35A, od 36 do 38, 38A, od 39 do 49, 49B, 49C, 50, 51, 52B, od 53 do 55, 251/9, 313/7, 363/2, DZ. 242/4, Ograszka-412/3, Steklin-310/6, Steklin 18, 18B, DZ. 385/1.

5.09 od godz. 8:00 do 11:00

Osówka 1, 2, 2A, od 3 do 7, 7A, od 8 do 12, 12A, 12B, 12C, 13, 13A, od 14 do 16, 16a, 16A, od 17 do 31, 33, 34, 34A, 38, 46, 202/9, 468/1, Osówka-Kolonia 19, 28.

5.09 od godz. 11:00 do 14:00

Sławkowo 21, 22, 22A, od 23 do 26, od 29 do 32, 114/30, 114/31, 132/10.

5.09 od godz. 9:00 do 13:00