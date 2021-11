Derby województwa: Zawisza Bydgoszcz - Unia Janikowo [zapis relacji na żywo]

Zawisza Bydgoszcz - Unia Janikowo 1:2 (1:0)

Bramka: Korneliusz Sochań (33) - Przemysław Kędziora (51), Gracjan Goździk (69).

ZAWISZA: Dumieński - Paliwoda, Jastrzembski, Witucki - Wędzelewski, Sochań (76. Maciejewski), Koziara, Tunkiewicz (76. Żyliński), Brzeziński (61. Prejs) - Piekuś (43. Chachuła), Żylski.

UNIA: Fabiszewski - Beta (90.+1 Zagdański), Urbański, Losik, Kowalski - Kujawski, Kryszak (79. Hulisz) - Zagórski (57. Roszak), Goździk, Mendez - Kędziora.

KONIEC MECZU. Dziękujemy za uwagę. Niebawem galeria zdjęć z meczu oraz materiały wideo.

90+4 - Kolejna kontra gości zakończona celnym strzałem przez Mendeza.

90+3 - Celna główka Wituckiego, ale prosto w ręce bramkarza Unii.

90+2 - żółta kartka dla Fabiszewskiego za opóźnianie gry

90+1 - Zmiana w Unii: Beta zszedł, wszedł Zagdański.

90 - Sędzia dolicza cztery minuty

89 - Niezły strzał Żylińskiego z dystansu. Piłka minęła bramkę Unii w niewielkiej odległości

86 - Żółta kartka dla Kowalskiego.

83 - Goście przeprowadzili dwie groźne kontry zakończone minimalnie niecelnymi strzałami.

79 - Zmiana w Unii: schodzi Kryszak, którego zastąpił Hulisz.

76 - Dwie zmiany w Zawiszy. Zeszli Tunkiewicz i Sochań, a weszli Żyliński i Maciejewski.

75 - Odpowiedział Zawisza. Z kilku metrów główkował Wędzelewski, minimalnie obok słupka

73 - Dwie kontry Unii. Najpierw Kędziora źle podał do Mendeza, a w drugiej akcji uderzył nad bramką.

69 - Unia wychodzi na prowadzenie. Kędziora prostopadłym podaniem wypuścił Goździka, który nie miał problemów z pokonaniem Dumieńskiego

68 - Kontra Unii. Z piłką popędził Kędziora, minął Dumieńskiego, ale z bramki futbolówkę wybił Jstrzembski. Żółtą kartkę dostał Sochań za krytykowanie sędziego

61 - Żółta kartka dla Brzezińskiego za faul. Jednocześnie zmiana Brzezińskiego, którego zastąpił Prejs

59 - Dumieński ratuje Zawiszę przed stratą gola. Kapitalną akcją i strzałem z około 12 metrów popisał się Goździk, ale bramkarz Zawiszy w świetnym stylu odbił futbolówkę.

57 - Zmiana w Unii: Zagórskiego zastępuje Roszak

51 - Unia doprowadza do remisu. Ładną, zespołową akcję wykończył Kędziora półgórnym strzałem

49 - Kujawski strzela zza pola karnego, ale wprost w ręce Dumieńskiego

48 - Żółta kartka dla Kryszaka za faul na Koziarze

46 - Drugą połowę zaczęli gospodarze.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Zawisza prowadzi po kapitalnym strzale z dystansu Sochania. Obie ekipy miały jeszcze okazje do strzelenia goli, ale zawodziła skuteczność lub z dobrej strony pokazywali się bramkarze. Z relacją wracamy za około kwadrans.

45+3 - Kontra Żylskiego zakończona celnym strzałem, który odbił Fabiszewski

46+2 - Rożny dla Zawiszy, po którym Koziara strzelił wysoko nad bramką

45 - Sędzia dolicza trzy minuty

43 - Piekuś w starciu rywalem doznał kontuzji i został zniesiony z boiska. W jego miejsce wszedł Chachuła

37 - Żółta kartka dla Zagórskiego po faulu na Wituckim

33 - Zawisza obejmuje prowadzenie. Kapitalnym strzałem z około 25 metrów popisał się Sochań. Pomocnik niebiesko-czarnych posłał potężne uderzenie, piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki!

28 - Ładna kontra Unii. Kędziora zagrał do Zagórskiego, który strzelił prosto w Dumieńskiego. W odpowiedzi około metr od bramki Unii strzelał Tunkiewicz. Po chwili zakotłowało się pod bramką Zawiszy i janikowianie mieli róg

26 - Pierwszy rzut rożny dla Zawiszy.

23 - Kolejne pięć minut należały do bydgoszczan. Efektem ich przewagi były stałe fragmenty gry.

17 - W ostatnich minutach odważniej poczynają sobie janikowianie

11 - Żółta kartka dla Kujawskiego za faul na Sochaniu

9 - W odpowiedzi strzelał Żylski. Z kilku metrów prosto w bramkarza

8 - Pierwszy celny strzał Unii. Z dystansu przymierzył Kujawski.

5 - W pierwszych minutach to zawiszanie częściej są przy piłce.

1 - Spotkanie rozpoczęli goście.

PRZED MECZEM. Witamy ze stadionu przy ul. Gdańskiej, gdzie za kilka minut rozpoczną się derby regionu kujawsko-pomorskiego, w których miejscowy Zawisza podejmie Unię Janikowo. Przed meczem kibice odśpiewali hymn państwowy.