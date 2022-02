Dlaczego w centrum Chełmna układają polbruk zamiast naturalnych materiałów?

- Betonowa kostka brukowa nie pasuje do starówki - jest po prostu brzydka. Historyczne miasta usuwają betonową kostkę brukową ze starówek, m.in. Toruń, Świecie czy Gdańsk - wskazuje Czytelnik. - Również remontowany odcinek ulicy 22 stycznia od Klasztornej do Toruńskiej powinien mieć ulice z kamienia. Tam nie ma dużego ruchu i biegnie przy murach obronnych, a to dodatkowy atut. Czy jest szansa, aby zmienić jeszcze te nawierzchnie chodników na płyty i kostki granitowe na remontowanych odcinkach? Jeśli nie to chociaż na planowanych odcinkach ulic Rycerskiej, Poprzecznej czy Wodnej?