Dlaczego warto stawiać na sport od najmłodszych lat?

Utytułowana lekkoatletka, mistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz wicemistrzyni tej samej imprezy w sztafecie kobiecej, a także medalistka innych zawodów rangi mistrzowskiej Iga Baumgart-Witan weźmie udział w bez wątpienia wartościowym dla uczestników panelu dyskusyjnym. W Kaliszu poruszone zostaną zagadnienia niezwykle ważne z perspektywy młodych osób, związane w szczególności z pozytywną rolą sportu i aktywności w kontekście wszechstronnego rozwoju. – Pamiętam doskonale, że łączenie sportu i edukacji wcale nie było dla mnie w młodości takie łatwe. Pomagało mi to, że byłam zawsze dobrze zorganizowana. Z całą pewnością zdecydowane stawianie na sport ukształtowało moje życie. Każdą młodą osobę zachęcam do tego, aby nie rezygnować z aktywności, dorosłych natomiast, aby taką drogę wskazywać, bo bez względu na to czy ktoś osiągnie w przyszłości sportowe sukcesy, wartości i doświadczenia zdobyte poprzez sport przydadzą się na co dzień – podkreśla znakomita biegaczka.