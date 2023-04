Do seniorów z Grudziądza trafiły zestawy z posiłkami wielkanocnymi. Pakiety rozwieźli wolontariusze [zdjęcia]

Pakiety przygotował bar "Flisak". A kawę, herbatę ofiarował Grudziądzki Bank Żywności. W sumie na przygotowanie 700 paczek z budżetu miasta wydano 34 tys. zł. Tym razem akcja była skierowana do samotnych, schorowanych seniorów od 70 roku życia. Wśród wolontariuszy, którzy dostarczali zestawy do staruszków byli m.in. strażacy z OSP, samorządowcy a także członkowie stowarzyszeń niosących na co dzień wsparcie czy to seniorom, dorosłym czy dzieciom.

"Jestem przekonany, że ten gest stworzy namiastkę świąt w domach samotnych i starszych mieszkańców" - na Facebook-u napisał Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza który również jako wolontariusz rozwoził pakiety z posiłkami do seniorów

Przypomnijmy, że podobna akcja do staruszków odbywa się również przed Świętami Bożego Narodzenia.