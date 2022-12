Donośne TAK dla sportu i aktywności fizycznej

We wskazywaniu właściwej życiowej drogi nieocenioną rolę odgrywają autorytety, zwłaszcza w kontekście zachęty do aktywności fizycznej. – Sport daje możliwość bardzo wszechstronnego rozwoju. Uczy determinacji, wyznaczania i realizowania celów, kształtuje charakter, pozwala też nawiązać wartościowe znajomości – zapewniali polscy mistrzowie olimpijscy z Tokio Wojciech Nowicki i Dawid Tomala.

Sportowcy podzielili się swoimi cennymi spostrzeżeniami, które zawarte zostały w wydanym na poczet realizacji kampanii folderze informacyjnym, przeznaczonym dla rodziców, dziadków czy opiekunów. Tomala był ponadto gościem konferencji „Aktywność fizyczna a patologie społeczne” w Opolu, podczas której spotkał się z młodzieżą. – Sport profesjonalny to bardzo ciężka praca wymagająca wyrzeczeń. Godzimy się jednak na nie. Sam jeżdżę po szkołach, opowiadam swoją historię. Kiedyś też poszukiwałem autorytetów i byli nimi dla mnie sportowi mistrzowie. Ich słowa o sukcesach, jakie osiągali miały wielką moc. I jeśli mój przekaz dotrze teraz choćby do jednostek, może mieć to dla kogoś ogromne znaczenie – mówił utytułowany chodziarz.