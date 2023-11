Dorota Wellman - tak wyglądała 20 lat temu. Możecie być zaskoczeni, prezenterka była blondynką

Choć kariera radiowa Doroty Wellman dynamicznie się rozwijała gwiazda w latach dwutysięcznych postanowiła przejść do telewizji. Początkowo pracowała w Polsacie jako gospodyni talk-show "Szpila". Następnie związała się ze stacją TVP. Zdobyła serca widzów jako współprowadząca, wraz z Marcinem Prokopem, programu "Pytanie na śniadanie" (2002-2007). W 2007 roku duet przeszedł do konkurencyjnej stacji - do dziś widzowie mogą oglądać Wellman i Prokopa w "Dzień dobry TVN".

