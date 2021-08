Dostał dach nad głową i wyżywienie. W "podzięce" swojemu dobroczyńcy ukradł BMW! Wpadł pod Złotnikami Kujawskimi

- Policjanci sprawdzili ten sygnał i w jednej z miejscowości gminy zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Wylegitymowali go i ustalili, że jest on poszukiwany do sprawy przez bydgoską prokuraturę. Faktycznie 25-letni mężczyzna przy policjantach zachowywał się w sposób niepokojący. Udzielał wymijających odpowiedzi o swoim pobycie w tym miejscu jak i adresach zamieszkania. Policjanci przeszukali jego plecak. Ujawnili w nim foliowy worek z białym proszkiem. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia, bo patrol bardzo szybko ustalił za pomocą testera, że to amfetamina. Ponad 16 grama narkotyków trafiło do bydgoskiego laboratorium do dalszych badań, a zatrzymany do policyjnego aresztu - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.