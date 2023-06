Dr Kamecki z Centrum Onkologii w Bydgoszczy: - Tu wszyscy skorzystają, a przede wszystkim pacjenci

Rozmawiamy z dr n. med. Krzysztofem Kameckim, dyrektorem ds. medycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Krajowa Sieć Onkologiczna obowiązuje w Polsce od 20 kwietnia. Na ile zmieniła pracę w Centrum Onkologii w Bydgoszczy?

W niewielkim stopniu, bo - choćby koordynatorzy pacjentów, których ta Sieć wprowadza - funkcjonują u nas od 8 lat. Teraz zwiększamy ich liczbę, aby mogli otoczyć opieką te osoby już na początkowych etapach diagnostyki onkologicznej. Obecnie w bydgoskim Centrum, 11 koordynatorów nadzoruje ścieżkę onkologiczną stu „nowych" pacjentów, ale wraz ze zwiększaniem się ich liczby, będzie też rosła - proporcjonalnie - liczba koordynatorów, których zadaniem jest pokierowanie pacjentem tak, aby sprawnie i szybko poddał się niezbędnym badaniom, konsultacjom. I dobrze przygotowany, bez zwłoki zgłosił się na leczenie. Koordynator jest takim aniołem-stróżem pacjenta w naszym Centrum. Zgodnie z założeniami Sieci, jeden koordynator może prowadzić 40 pacjentów, więc będziemy do tej roli delegować kolejnych naszych pracowników, a na ich dotychczasowe stanowiska - zatrudniać nowych. Dlatego, że współczesna diagnostyka nowotworowa jest skomplikowana i niektórzy pacjenci mogą czuć się zagubieni, przeoczyć ważne informacje i stracić dużo cennego czasu, zanim rozpoczną właściwe leczenie.

Zgodnie z założeniami KSO, Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest tym wiodącym szpitalem w regionie. Co to oznacza w praktyce?

To oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za organizację opieki nad pacjentami onkologicznymi w szpitalach w Kujawsko-Pomorskiem. I jeśli na przykład zauważymy, że w danej placówce pacjenci są operowani bez kompletnej diagnostyki, to będziemy kontaktować się z tym szpitalem i pytać, jakiej pomocy on wymaga, aby niezwłocznie dorównać do standardu. Może doposażenia w nowoczesny sprzęt, może wsparcia przez lekarzy specjalistów lub konsultacji on-line trudnych przypadków, bo każde odstępstwo od standardu diagnostyki lub leczenia powoduje stratę cennego czasu. Dużego zaangażowania, ze strony Centrum mogą potrzebować szpitale, w których jest możliwe tylko jedna z trzech głównych metod leczenia onkologicznego. Będą to tzw. SOLO I - Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego pierwszego poziomu. Może być w nich dostępne tylko to operacyjne, ale już nie ma w nich ani chemioterapii, ani radioterapii. Z kolei, szpital na poziomie SOLO II realizuje dwie metody leczenia, a szpital SOLO III - taki jak Centrum Onkologii – metody wszystkie i stosuje je w sposób skoordynowany.

Sieć nakłada na wiodące szpitale jeszcze inne, liczne obowiązki...

Rzeczywiście, Sieć nakłada na nas dużo dodatkowych obowiązków związanych choćby z pracą, w innych szpitalach. Medycy Centrum – chirurdzy, onkolodzy, radioterapeuci, patolodzy - w szpitalach niższego poziomu referencyjnego będą uczestniczyć w konsyliach lekarskich, wyznaczających plan leczenia dla każdego indywidualnego pacjenta. Do niektórych z nich nasi lekarze będą musieli udać się osobiście, z innymi szpitalami połączą się on-line przez Internet. Dzięki temu, pacjenci w innych ośrodkach będą realizować spójne plany leczenia, według tych samych wysokich standardów. Ci, którzy zakończą jego pierwszy etap w szpitalu SOLO I, płynnie przejdą na kolejnego etapu czyli do Centrum Onkologii. Ta nasza współpraca wpłynie na podniesienie i ujednolicenie standardów diagnozowania i leczenia pacjentów onkologicznych, w skali całego województwa. Skorzystają na tym głównie pacjenci i ich rodziny, a pośrednio - my wszyscy - bo środki na ochronę zdrowia, będą efektywnie wydatkowane.

To gdybyśmy podsumowali, co daje Krajowa Sieć Onkologiczna szczególnie pacjentowi?

Porządkuje wiele rzeczy. Uspokaja i daje gwarancję tego, że niezależnie od miasta - w każdym szpitalu będącym w Sieci - każdy pacjent będzie traktowany według tych samych standardów. Bez niepotrzebnych kolejek do różnych badań i lekarzy, bez straty czasu. Już samo oczekiwanie na wyniki, nie może przekroczyć teraz 14 dni. Funkcjonowanie szpitali w Sieci będzie wymagało utrzymania wysokich standardów pracy niezależnie od tego, czy będzie to szpital w małej miejscowości czy szpital uniwersytecki. A jeśli w danej placówce pogorszą się wskaźniki jakości, to może stracić uprawnienia do leczenia pacjentów onkologicznych i zostanie ona z tej Sieci wykluczona. Docelowo, leczeniem pacjentów onkologicznych ma zajmować się tylko elita szpitali.

