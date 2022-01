Dr Sławomir Drelich: - Szkoła powinna nastawiać się bardziej na uczenie umiejętności [rozmowa]

- W rankingu “Perspektyw” wasza szkoła zajęła 33. miejsce w Polsce w tzw. rankingu olimpijskim, gratulujemy! Sukces wynika z tego, że przychodzi do was tak zdolna młodzież, czy też nauczyciele potrafią rozbudzić naukowe aspiracje uczniów?

- Po prostu nauczyliśmy się wyławiać talenty i dawać im bardzo dużo szans. Na początku talent wymaga prowadzenia za rękę, obróbki, pomocy, indywidualnego podejścia. W Inowrocławiu mamy dwa dobre licea, młodzież jest różna, czasem jednej szkole udaje się lepszy nabór, a czasami drugiej. W nauczycielu musi być chęć samorozwoju, by pomóc w rozwoju wyjątkowo uzdolnionego ucznia. Wymaga to przed wszystkim umiejętności przyznania się przed samym sobą, że nauczyciel czegoś nie wie, nie umie.

Bardzo często najzdolniejsi uczniowie w niektórych sferach mogą mieć wiedzę przewyższającą wiedzę nauczyciela. A jak już nauczyciel wie, że nie wszystko umie, to musi nauczyć się chcieć wiedzieć więcej i po partnersku uczyć się razem z uczniem.