Droga Rypin-Żuromin zostanie przebudowana. Remont na razie na odcinku Rypin-Stępowo

W lipcu tego roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki wraz z wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim oraz wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Lipna i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym z Brodnicy podpisali umowę na zaprojektowanie i przebudowę drogi Rypin – Żuromin, aż do granicy województwa kujawsko-pomorskiego.

– To najgorszy odcinek, który jednak już niedługo zostanie w całości wyremontowany – tłumaczy starosta Jarosław Sochacki. – Modernizacja całej drogi to niezwykle potrzebna inwestycja dla naszego powiatu i województwa. Zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności uczniów, którzy dojeżdżają do szkół.