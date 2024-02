Drugi stopień alarmowy w całej Polsce - oto decyzja premiera Donalda Tuska. "To sygnał do zachowania szczególnej czujności" OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Premier Donald Tusk przedłużył do 31 maja 2024 roku obowiązywanie 2. stopnia BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całej Polski. Adam Jankowski

Drugi stopień alarmowy BRAVO i BRAVO-CRP w całej Polsce. Premier Donald Tusk przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych w całej Polsce. Mają one obowiązywać do 31 maja 2024 roku - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w mediach społecznościowych. O co chodzi? Czytaj więcej.