Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu: - Spodziewamy się dobrego sezonu. Jak idą przygotowania?

Korzystający z aktywnego wypoczynku tutaj będą mieli też większą ilość sprzętu wodnego do wypożyczania. - Do 18 czerwca powinny trafić do nas cztery, nowe wodne rowery. One cieszą się największą popularnością wśród odwiedzających nasz ośrodek. W sumie będzie ich czternaście - mówi Izabela Piwowarska.

Ponadto przy plaży MORiW-u w Rudniku chętni mają możliwość korzystania z 27. kajaków, 4. łodzi wiosłowych i 2. desek typu SUP.

Domki zarezerwowane na całe wakacje