Dystrybucja tabletek jodku potasu w powiecie sępoleńskim. Wicestarosta: - Jesteśmy przygotowani

Na terenie powiatu sępoleńskiego w magazynach gminnych zabezpieczonych jest 60 tysięcy tabletek, zatem o 20 tysięcy więcej niż wynosi liczba mieszkańców. Ich termin przydatności to kwiecień 2027 roku.

- Jesteśmy przygotowani na to zdarzenie w każdej chwili. Gdy będzie sygnał Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach i informacja od wojewody, że należy tabletki jodku potasu przekazać, to będą one wydawane mieszkańcom w 86 punktach na terenie powiatu. Średnio to 230 osób na jeden punkt. Tabletki będą wydane dla każdego, kto przyjdzie, nie będzie list i sprawdzania. Będzie można wziąć dla członków rodziny. Na jedną osobę przypadnie 10-13 tabletek. Myślę, że jesteśmy w stanie logistyczne opanować to w ciągu godziny – poinformował podczas konferencji wicestarosta Andrzej Marach.