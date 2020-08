Dzieci z Polski już wróciły do szkól w Niemczech. Zobacz, jak tam wygląda!

Jak wygląda obecnie w niemieckich szkołach? - Nie musimy mieć na sobie maseczek podczas lekcji - opowiada nam Marcin, 15-letni uczeń pochodzący z Bydgoszczy. - Nosimy je jednak, gdy wchodzimy do szkoły. Zdejmujemy je dopiero na początku zajęć - dodaje.

To już oficjalna informacja - koniec nauki zdalnej. Uczniowie wrócą po wakacjach do szkół, ale zajęcia będą odbywały się w reżimie sanitarnym. Główną wytyczną dla szkół jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, zasłanianie się podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.