Dzień Dziecka w Gałczewie. Zobacz zdjęcia z pikniku

Piknik dla najmłodszych z okazji ich święta zorganizowała Rada Rodziców oraz nauczyciele. Było mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Na uczestników czekały słodkości, zabawy, szaleństwa na dmuchanym zamku i zjeżdżalni, gry, zabawy, spotkania z mundurowymi.

- Dzielnicowy sierż. szt. Arkadiusz Kiliński odwiedził dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. Była to okazja do porozmawiania z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa jakimi powinny się kierować, aby być bezpiecznym w szkole i podczas spędzania wolnego czasu. Policjant opowiadał o swojej pracy, prezentując niektóre elementy wyposażenia do służby oraz policyjny radiowóz. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli dosiąść sterów policyjnego radiowozu, włączać i wyłączać sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzielnicowy obsypywany pytaniami dotyczącymi pracy policjanta, odpowiadał na nie – informuje KPP w Golubiu-Dobrzyniu.