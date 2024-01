Z przedstawicielami beneficjentów spotkali się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz radna Ewą Mes. Umowy podpisane w toruńskim Urzędzie Marszałkowskim dotyczą projektów w ramach programów regionalnych starej i nowej perspektywy oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wartość inwestycji to blisko 70 milionów złotych.

50 milionów na początek

Szpital, uzdrowisko, fotowoltaika

Niemal 20 mln złotych to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020, przeznaczone na zakończone inwestycje w placówkach medycznych. Dotyczą one zakupu sprzętu medycznego dla takich placówek, jak Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, szpital powiatowy w Mogilnie oraz rozbudowę Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku. Część środków zostanie również przeznaczona na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.