Dziś finał Pucharu Polski K-PZPN Zawisza Bydgoszcz- Chemik Moderator Bydgoszcz

Derby bydgoszczy pomiędzy Zawiszą o Chemikiem to będzie prawdziwe piłkarskie święto na stadionie przy ul. Gdańskiej. Z trybun ma na żywo obserwować mecz cztery tysiące widzów. To będzie komplet, bo o taką liczbę kibiców występowali we wniosku organizatorzy finału czyli działacze Zawiszy. Ostatnie 300 biletów będzie w sprzedaży otwartej od godziny 18 w kasach przy stadionie.

Niebiesko-czarni bronią trofeum zdobytego przed rokiem.