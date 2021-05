Egzamin ósmoklasisty 2021 - język angielski CKE. Tutaj znajdziesz odpowiedzi i arkusze egzaminacyjne

W dworze w Niedźwiedziu wśród zbiorów muzealnych był fotel Napoleona i widelec Kościuszki. Warto zobaczyć ten dwór z parkiem pod Wąbrzeźnem

W Niedźwiedziu w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim znajduje się zespół dworski z 2. połowy XIX w. z parkiem, który jeszcze 100 lat temu był parkiem w stylu francuskim oraz częściowo w stylu angielskim. Obecnie, niestety, dwór jest ruiną, a park nie przypomina tego sprzed wieku. Inaczej mogłyby potoczyć się losy tego majątku, gdyby nie to, że został on odebrany właścicielom oraz gdyby nie wybór podjęty przed dożynkami w 1987 r. Teren wciąż jednak bywa odwiedzany, a w 2020 r. nawet nagrywany był tam film "Wojna się skończyła". Przypominamy, jak doszło do tego, że piękny, zadbany pałac z parkiem, będący największą prywatną kolekcją zbiorów muzealnych na Pomorzu, został opuszczony i przez lata zdążył zniszczeć do tego stopnia, że grozi zawaleniem.