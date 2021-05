Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/13]

Emerytury bez podatku, nowe 500 plus, kolejne "trzynastki". Zmiany dla seniorów i rodziców już od przyszłego roku!

Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć przede wszystkim seniorów z najniższymi emeryturami, a także rodziców, którzy wychowują co najmniej dwójkę dzieci.



Co dokładnie się zmieni? Jakie są propozycje rządu dla obywateli? Przedstawiamy najważniejsze informacje. Szczegóły na kolejnych stronach ---->