Emma Bunton, najmłodsza ze Spice Girls. Tak wygląda teraz na zdjęciach "Baby Spice"

Tak teraz wygląda Emma Bunton - "Baby Spice" z zespołu Spice Girls

W 1994 roku w wyniku castingu wyłoniono pięć dziewcząt w wieku od 18 do 21 lat, które miały tworzyć zespół wokalny pod nazwą Touch. Były to Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Victoria Adams, Geri Halliwell i... Michelle Stephenson, która jednak odeszła z zespołu na samym początku działalności ze względu na problemy osobiste. W kwietniu 1994 roku zastąpiła ją osiemnastoletnia Emma Bunton, stając się najmłodszą członkinią Touch.

W 1996 zespół wydał debiutancki album "Spice", a rok później drugą płytę "Spiceworld". Obydwa albumy sprzedały się w Anglii w nakładzie 35 milionów sztuk. W 1998 z zespołu odeszła Geri Halliwell. W 2000 roku girlsband wydał płytę w czteroosobowym składzie o nazwie "Forever". W tym samym roku zespół Spice Girls się rozwiązał.

Emma Bunton w 1999 roku zaśpiewała swoją pierwszą solową piosenkę "(Hey You) Free Up Your Mind" do filmu "Pokemon: The First Movie". 16 kwietnia 2001 wydała swoją pierwszą solową płytę oraz trzy solowe single. W 2009 została prezenterką w radiu HEART.

Prywatnie Emma Bunton "Baby Spice" jest związana z angielskim piosenkarzem Jade’em Jonesem. 11 sierpnia 2007 urodziła syna o imieniu Beau.