Enea Bydgoszcz Triathlon 2023. Za nami pierwszy dzień rywalizacji [dużo zdjęć]

To już dziewiąta edycja tej imprezy w Bydgoszczy. I jak co roku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się około pięciu tysięcy śmiałków, którzy chcieli sprawdzić swoją formę w wymagających zawodach.

ENEA BYDGOSZCZ TRIATHLON 2023.SOBOTA - ZDJĘCIA: