Enea Bydgoszcz Triathlon Pod Dachem. Mamy zdjęcia z sobotniej imprezy

Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM to cykl sześciu startów zaplanowanych od grudnia 2022 do maja 2023. Jak zapewniają organizatorzy - poza dobrą zabawą, to świetna okazja do sprawdzenia swojej formy, urozmaicenia przygotowań do startów zimą i wiosną oraz przygotowania się do startu w triathlonie.

Zawody odbywają się co miesiąc na najnowocześniejszym, 50-metrowym basenie w Polsce - Astorii Bydgoszcz. Rywalizacja toczy się na supersprinterskim dystansie:

300 metrów pływania w basenie Astorii

10 kilometrów jazdy na rowerze stacjonarnym z pomiarem mocy

3 kilometrów biegu na bulwarach przy Brdzie

Za nami drugie zawody tej edycji - w sobotę zawodnicy rywalizowali w basenie, na rowerach stacjonarnych i biegiem na bulwarach Brdy. Można było się porządnie zmęczyć, ale satysfakcja z wyników na pewno była duża.