Enea Żnin Triathlon 2023. Ponad 1000 zawodników już się zgłosiło!

Więcej osób może się zapisać na najpopularniejsze dystanse Enea Żnin Triathlon

- Obecnie (stan na 19.04.2023 - przyp. red.) mamy zapisanych i opłaconych ponad 1000 zawodników. Na nieco ponad miesiąc do startu jest to świetny wynik. Jak widać zawodnikom spodobało się startowanie w 2022 roku i chcą nadal startować w centrum Pałuk - dodał Aleksander Skorecki.

Każdy kto przyjedzie na Pałuki, chce tu wracać

- Jeżeli chodzi o Enea Żnin Triathlon i Enea Pałuki Tour, to nie miałem obaw, że to się nie uda. Naprawdę znam Pałuki i wiem, że te okolice same się obronią. Niektórzy mówią, że one nie są jeszcze tak bardzo poznane w kraju. Ja trochę się cieszę, że tak dużo turystów jeszcze tu nie ma. Ale kto raz tutaj przyjedzie, to zawsze chce tu wracać - powiedział Mirosław Jamroży, wiceprezes Enea Pomiary, który przyznał, że kiedyś pracował w żnińskiej cukrowni, kiedy ta jeszcze produkowała cukier.