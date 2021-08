Energylandia w Zatorze - w parku rozrywki unisławianie bawili się świetnie. Zdjęcia

- Zainteresowanie wyjazdem do Energylandii w Zatorze pod Krakowem było ogromne, co potwierdza, że propozycja GOK-u była strzałem w dziesiątkę - mówi Paweł Marwitz, dyrektor unisławskiego GOK-u. - Podczas jednodniowego pobytu, na miłośników mocnych wrażeń czekało blisko dziesięć godzin niecodziennej zabawy. Do dyspozycji mieli niezliczoną ilość atrakcji typu: kolejki górskie, karuzele, pokazy teatralne, kaskaderskie czy strefę wodną.

Jeszcze w sierpniu w GOK-u w Unisławiu szykują wyjazd do Fojutowa niedaleko Czerska. W planie wyprawy jest wypoczynek w basenach pod chmurką, zwiedzanie akweduktu oraz wejście na wieżę widokową.