Eugeniusz Szwochert na emeryturze. Był dyrektorem ZSP w Sępólnie Krajeńskim przez 30 lat! Zobaczcie zdjęcia

Eugeniusz Szwochert od początku modernizował i unowocześniał budynek szkoły. W 1999 r. oddano do użytku salę gimnastyczną. W kolejnych latach dostosowywał bazę dydaktyczną do kierunków kształcenia, utworzył zaplecze dla pracowni mechanicznej, pracownię drogownictwa z pełnym

wyposażeniem i pracownię do ćwiczeń praktycznych.