Eurojackpot Lotto - 6.08.2021 roku. Zobacz wyniki losowania gry

Wyniki losowania Eurojackpot z 6.08.2021

Eurojackpot to gra, która powstała w 2012 roku. Do tej pory można było w nią zagrać w jednym z 17 krajów europejskich. Od soboty, 9 września 2017 roku, w Eurojackpot można zagrać także w Polsce. 10 maja po raz pierwszy w Polsce padła główna wygrana w Eurojackpot przy maksymalnej kumulacji! Szczęśliwiec z województwa łódzkiego wzbogacił się o 193 mln złotych! To najwyższa wygrana w historii gier totalizatora w naszym kraju!

Eurojackpot wyniki 6.08.2021:

Losowania Eurojackpot odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godzinach 20:00-21:00 w Helsinkach. Przeprowadzane są przez fińską loterię Veikkaus Oy. Retransmisja losowania dostępna będzie na stronie www.lotto.pl.

Czy w Eurojackpot rzeczywiście można wygrać miliony? Oczywiście, że tak! Przykładem może być gracz z Polski, który w maju wygrał 193 mln złotych!!!!

Na kuponie należy skreślić 5 z 50 liczb i 2 z 10 liczb. Można także zagrać opcją chybił trafił. Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł.