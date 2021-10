Ewangelizacja. Tu widzę szansę dla Kościoła - mówi nowy biskup diecezji bydgoskiej

- Właśnie Kościół francuski ogłosił raport niezależnej komisji ds. pedofilii. Około 216 tysięcy dzieci zostało wykorzystanych w ciągu 70 lat przez 3,2 tys. duchownych. Jeden duchowny dopuszczał się przestępstw na kilkudziesięciu dzieciach. Czy polski Kościół katolicki dojrzeje kiedyś do powołania w pełni niezależnej komisji, która zajmie się tym problemem?

- Zabrzmi to górnolotnie, ale w Polsce Kościół katolicki najlepiej rozwiązuje ten problem. Proszę mi powiedzieć o innych grupach zawodowych, które zajęły się problemem pedofilii?

- Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki kiedyś sugerował, że więcej pedofilów jest wśród murarzy, ale nikt nie potraktował jego słów poważnie…

- Dlatego zapewniam, że najlepiej zajmuje się tą sprawą Kościół.

- Tylko zajmowanie się Kościoła w bydgoskim przypadku byłego księdza Pawła K. polegało na tym, że ksiądz pedofil był przerzucany między parafiami i diecezjami. W każdym nowym miejscu krzywdził kolejne dzieci. A kiedy jedna z ofiar Pawła K. wytoczyła pierwszy w kraju proces przeciwko diecezji bydgoskiej i archidiecezji wrocławskiej, to żadna z nich dobrowolnie, na zasadach ugody, nie chciała wypłacić ofierze odszkodowania. Dochodzenie sprawiedliwości zajęło kilka lat.

- Pan może operować takimi przykładami i ja to przyjmuję. W skali globalnej mamy działanie radykalne - jako biskup mam ustalone procedury, do których muszę się dostosować. Podam przykład: przychodzi ktoś i oskarża księdza. Muszę go odsunąć od pełnienia obowiązków, a jednocześnie wydaję na niego wyrok nie wiedząc, czy on jest winny, czy też nie. A wobec mordercy, z opaską na oczach, dopóki nie udowodni mu się winy, obowiązuje domniemanie niewinności. W Kościele jest inna procedura, dlatego - powtarzam – robimy to najlepiej. Jeszcze nie mam zebranych materiałów, które udowodniają winę księdza, a już go odsuwam.