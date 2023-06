FAF Elana Toruń świętuje awans. Chemik Moderator Bydgoszcz przerwał passę [zdjęcia]

FAF Elana Toruń - Chemik Moderator Bydgoszcz 1:1 (0:0)

Bramki: Marcin Kościelecki (83) - Patryk Perliński (70).

Chociaż to szlagier ostatniej kolejki i całych rozgrywek, to nie miał on ciężaru gatunkowego, ponieważ wszystko w kwestii awansu wyjaśniło się kilkanaście dni wcześniej. Jednak obie ekipy miały coś do udowodnienia. Torunianie ostatniego gola stracili właśnie w meczu z chemikami. Przez całą wiosnę nie dali sobie wbić bramki. Z kolei chemicy chcieli jeszcze raz powtórzyć osiągnięcie z jesieni i strzelić gola Elanie.

Elanie nie udało się utrzymać miana zespołu, który nie stracił gola w rundzie wiosennej. Jednak zdołali w końcu doprowadzić do remisu po golu Marcina Kościelskiego i nie przegrać spotkania. Z kolei Patryk Perliński potwierdził skuteczność z poprzednich meczów i zdobyć bramkę, zostając królem strzelców z bilansem 31 goli w sezonie.