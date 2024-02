Ferie na inowrocławskim Rynku. Darmowy snow tubing i bumper cars. Zobaczcie zdjęcia

W drugim tygodniu ferii na Rynku stanęła 10-metrowa zjeżdżalnia do snow tubingu, z której mknie się, jak z górki na pazurki. Obok, do przejażdżki zachęcają pontonowe samochodziki tzw. bumper cars. Oba urządzenia cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Korzystać z nich można do soboty, 24 lutego, w godz. 13-19.

Warto wspomnieć, że w sobotę, 24 lutego, na Rynku odbędzie się wielkie pożegnanie zimowych wakacji. Impreza rozpocznie się o godzinie 15. W programie m. in. rzeźbienie w lodzie, zimowe animacje i tematyczne maskotki.