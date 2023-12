Finał akcji Onko - Mikołaje w Grudziądzu. Prezenty, Mikołaj i wspólna zabawa! Maluchy z domu dziecka były szczęśliwe. Zobacz zdjęcia Piotr Bilski

Wizyta Onko - Mikołajów w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu sprawiła milusińskim sporo radości. To był trzecia edycja tej akcji w grudziądzkim domu dziecka. Piotr Bilski Zobacz galerię (31 zdjęć)

Ekipa Onko - Mikołajów z prezentami przybyli do małych i większych podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Był Mikołaj, który nietypowo, bo na motocyklu, przybył do maluchów a te były przeszczęśliwe z jego wizyty. Wspólnie bawiono się przy rytmach świątecznych piosenek. W przeniesieniu paczek świątecznych z samochodów do budynku domu dziecka pomagała młodzież z klas mundurowych III LO. Prezenty, te wymarzone z listów do Mikołaja oraz dodatkowe zebrane podczas zbiórek, zostaną wręczone dzieciom w Wigilie. Organizatorem akcji były wolontariuszki Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom z Bydgoszczy. Przed nami jeszcze jeden finał akcji Onko - Mikołaje... już w poniedziałek, 18 grudnia Onko - Mikołaje zawitają do domów dziecka w Łasine i Wydrznie.