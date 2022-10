Finał Miss Polonia to okazja do promocji miasta. Ile Włocławek wydał na promocję? Joanna Maciejewska

W 2022 roku finałową galę konkursu Miss Polonia zorganizowano we Włocławku. W piątce najpiękniejszych Polek znalazła się Klaudia Andrzejewska. Zobaczcie zdjęcia pięknej włocławianki z finałowej gali. Wojciech Alabrudziński/Paweł Czarniak Zobacz galerię (56 zdjęć)

Finał konkursu Miss Polonia 2021/2022 zorganizowano w maju w hali OSiR we Włocławku. Wydarzenie transmitowane było w telewizji. Włocławek po raz pierwszy był gospodarzem finałowej gali konkursu. Wśród kandydatek do korony znalazła się także włocławianka – Klaudia Andrzejewska. Trafiła do piątki najpiękniejszych kobiet i w październiku będzie reprezentowała nasz kraj w Egipcie! Ile miasto wydało na działania promocyjne związane z majową imprezą?