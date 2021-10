Firmie z Inowrocławia ukradli 250 kg blachy stalowej. Wpadli

Obaj mężczyźni w wieku 36 i 31 lat usłyszeli już zarzuty kradzieży, której dokonali wspólnie i w porozumieniu. Starszemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Młodszemu więcej, bo 7,5 roku z uwagi na to, że to jego kolejne przestępstwo i odpowiada jako recydywista

Archiwum/ zdjęcie ilustracyjne