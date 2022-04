Fruit manicure - owocowe paznokcie to hit tego sezonu. Idealne dopełnią wiosenną stylizacje [zdjęcia]

Piękna pogoda sprzyja odświeżeniu szafy. Ciepłe swetry zastępujemy lżejszymi ubraniami, a ciężkie buty układamy do niższej szuflady. Wiosną także nasza uroda potrzebuje świeżego blasku. To właśnie na początku maja w salonach fryzjerskich najczęściej dochodzi do zmian fryzury. Odważny rudy, nieśmiertelne frozen blonde, czy czekoladowy odcień to najbardziej popularne kolory w tym sezonie.