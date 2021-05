Gdy śpiewa, daje innym radość. Adrianna Rychwalska z Bydgoszczy spełnia swoje muzyczne marzenia

Pierwsze występy małej Ady miały miejsce w kościele. Dziewczynka tworzyła chórek razem z trzema innymi koleżankami. - Odpowiedzialność rozkładała się na cztery i może dlatego nie miałam tremy – żartuje dzisiaj. - Mówiąc poważnie, była to dla mnie bardzo ważna lekcja, bo już wtedy nauczyłam się śpiewać na głosy, ćwiczyć śpiew, co przydało mi się później.

- Dlaczego śpiewam? - zastanawia się Adrianna Rychwalska, bydgoszczanka. - Chyba dlatego, że to lubię. Nigdy nie myślałam o robieniu wielkiej kariery, chociaż nie ukrywam, że zawsze zależało mi, aby kształcić się w tym kierunku. Śpiew, muzyka były obecne w moim życiu właściwie odkąd pamiętam. Choć nie pochodzę z muzykującej rodziny, to muzycznie uzdolniona jest moja mama. Gdy siostra i ja byłyśmy dziećmi, mama śpiewała nam bardzo często. Ma bardzo ładny głos i potrafi pięknie zaśpiewać. Może więc właśnie po niej odziedziczyłam zdolności w tym kierunku.

- Rozpoczęłam studia na pedagogice wczesnoszkolnej z wychowaniem muzycznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Był to ważny dla mnie okres. Wtedy spotkałam Jolantę i Miłosza Gawryłkiewiczów. Jola jest obecnie prezesem Fundacji Kreatywnej Edukacji, a Miłosz to muzyk i pedagog. Dzięki nim mogłam uczestniczyć w wielu interesujących projektach, w zajęciach dla dzieci, a także występować podczas koncertów.

- Wystartowałam na wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Gdańsku i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że zostałam przyjęta. Później dowiedziałam się, że było tylko jedno miejsce. Joanna Knitter-Posiednik, pod której skrzydłami kształciłam swój wokal na AM, od razu powiedziała, że chce tylko mnie. Nie ukrywam, że wcześniej włożyłam sporo pracy w naukę śpiewu. W Bydgoszczy chodziłam na zajęcia z emisji głosu do Agaty Pufal. Zapewne to wszystko złożyło się na to, że zakwalifikowałam się na studia w Gdańsku - opowiada Adrianna Rychwalska..

Wokalistyka jazzowa znakomicie wpasowała się w upodobania muzyczne pani Ady. - Zawsze lubiłam jazz. Podziwiałam Ellę Fitzgerald i Louisa Armstronga. Swoją barwą głosu fascynował mnie Ray Charles. Słuchałam i słucham wielu muzyków jazzowych – mówi pani Ada.

Lepiej śpiewać na żywo, ale można też w internecie

Dziś na co dzień towarzyszy jej jednak inna muzyka. Adrianna Rychwalska prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci. - Pracuję w oparciu o teorię gordonowską, która – mówiąc w uproszczeniu – polega na odczuwaniu muzyki całym sobą. Dużą rolę odgrywa śpiew, rytmizacja, poruszanie się, oddech itp. W zajęciach biorą udział nawet maluszki w wieku żłobkowym. Rola muzyki w rozwoju dziecka jest ogromna i to od pierwszych dni, jeszcze w brzuszku mamy – podkreśla.