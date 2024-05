Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim 6.05? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 6.05? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 6.05. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (6.05 8:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Samociążek dla ulic. Spokojna 8, 10, 12, Olipijska 23, 25, 26, 33, Igrzyskowa 2, Przyjazna 1 i 9 oraz Wesoła 27 i 31 ze stacji transformatorowej Samociażek 6.

6.05 od godz. 7:00 do 15:00 Trzęsacz 10K, i przyległe.

6.05 od godz. 8:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Konwaliowa 8, 10, dz. 231/31, dz. 231/37.

6.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świecki Ernestowo numery 16, 18, 20, 21, 22, i przyległe.

6.05 od godz. 7:00 do 15:30 powiat tucholski Klonowo od numeru 148 do 151, i przyległe.

6.05 od godz. 8:00 do 15:30 Bruchniewo. od 5.05 godz. 19:12 do 6.05 godz. 9:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki Bartniczka 4, Grążawy 1, 1A, 2, 3, 3A, od 4 do 16, 16A, od 17 do 28, od 30 do 34, 35A, od 36 do 38, 38A, od 39 do 43, 45, od 47 do 52, 54, od 56 do 62, 62A, 62B, 63, 65, 66A, od 67 do 71, 72A, od 73 do 79, 79A, 79B, 80, 80A, od 81 do 89, 89 A, 90, 91, 91B, 93, 94, 94A, 94C, od 95 do 100, od 102 do 108, 476, 280, 287/11, 309/5, 331/2, 332/3, 336/5, 352/1, 354/1, 382, 381, 417/3, 417/5, 417/7, 423/1, 427, 607/6, 623/3, 630/1, 743/4, 757/1, Łaszewo od 1 do 4, od 6 do 9, od 47 do 54, 75, 85, 96, 334/2, 334/5, 393/1, Radoszki 63A.

5.06 od godz. 8:00 do 11:00

Miesiączkowo , 155/1.

5.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat chełmiński Podwiesk od 50 do 54, 54A, 58, 219/3, 219/4.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30 Grudziądz Mokre ulice Biała 11, Błękitnej Armii 14, 16A, 358/3, Granatowa 3, Limonkowa 3, Pogodna 19G, 48, 59, 0010-63/7 (GPO), Strumykowa 4, Wietrzna 3, 9, 104/26, Złota 5, 49 6F, 10A, od 11 do 16, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 0010-101/10 (GPO), 0010-358/5 (GPO), 101/7, 104/23, 104/25, 359/3, 62/7, 96/6.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30 Sosnówka 34.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30 Mały Rudnik ulica Konwaliowa 9, 21, 21A 73A, 126/1, 126/2.

5.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat grudziądzki Szembruczek od 29 do 31, 33, 35/4.

5.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat aleksandrowski Odolion ulice Piaskowa 17/C, 17D, 19, 19C, 26, dz. 117/14, Szosa Ciechocińska 22, 25, 26 A, 26 B, 26G, 28A, 28B, 28H, 28i, Świerkowa 6, 8 , Odolion-124/7 (GPO).

5.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat radziejowski Przysiek od 24 do 27, od 29 do 38, 39A, 61, 280/1.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 Broniewek 33, 34, od 36 do 38, 40, 41, 43D, od 44 do 47, 48A, 49, 50, 53, 54, 57, 57A, 60, 80, 84, 57/29, 57/32, 57/34, 57/36, 57/37, 57/42, 57/43, 57/45, 57/50, 57/63, 68/1, 68/3, 69/10, 69/12, 69/15, 69/17, 70/1, Broniewek-131/4 (GPO), Broniewek-131/6 , Broniewek-57/18 , Broniewek-57/26 , Broniewek-57/55 , Broniewek-57/64 , Broniewek-68/5, Broniewek-70/4 (GPO), Broniewek-72/5 (GPO), Dz. 68/8, Czołowo 40, 41, od 43 do 46, 46A, 52A, 106B, 107 A, 107/A, 107A, 108, 111, 113, 113A, 114, 115, 115A, 118, 108B, 319/11, Czołowo --, dz. nr 319/5.

5.06 od godz. 8:00 do 10:00

powiat rypiński Giżynek 36, 69, 71, 74, 75, 78, 78A, 79, 80, 27/1.

5.06 od godz. 8:00 do 12:00 Giżynek 5, 7, 25, od 28 do 31.

5.06 od godz. 11:00 do 15:00 Rakowo 49, 49A, 50, 50C.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 powiat włocławski Cyprianka .

5.06 od godz. 9:00 do 15:00 Trzebowo , 12/1, 12/38, 21/30, 21/32.

5.06 od godz. 9:00 do 12:00 powiat lipnowski Czermno 3, 4, od 7 do 12, 14A, od 16 do 19, 19A, 21, DZ. 272/3.

5.06 od godz. 9:00 do 15:00 Jasień 13, 14, 16, 17, 19, 32, 33, 42, od 44 do 50, 52, 53, 53A, 54, 54A, od 56 do 58, 60, 61, 63, 72, 76, 78, 79, 81.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00

Julkowo 6, 8, 10, 233/3, Kamień Kmiecy 7, 8.

5.06 od godz. 11:00 do 14:00 powiat toruński Mirakowo 34, 35, 35a, 39, 40, 267/2.

5.06 od godz. 8:00 do 12:00 Skąpe ulica Bukowa 3, 5, 9, 11, 13, 15 , 238/5, 90/1, 90/4.

5.06 od godz. 10:00 do 15:00 Czarnowo ulice Akacjowa 5, 8, 245/32, 245/33, Ceglana , 492, Jaworowa 3, 4, Orzechowa 3, 8, od 10 do 12, 15, 16, 16A, 17, 22, 30, dz. 245/42, Spacerowa 5, 7, 9, 15, 270/11, 270/16 od 1 do 5, 7, 7A, od 8 do 11, 16, 17, 20, 20A, od 21 do 23, 245/21, 245/29, 245/35, 245/40., 246/15, 247/6, 257/9, 260/1, 260/7, 270/13, 270/14, 270/9, dz. nr 260/10, Toporzysko , 269, 270/9.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30

powiat golubsko-dobrzyński Nowy Dwór , 131/17, 131/16, 131/19, 131/28.

5.06 od godz. 8:00 do 12:00 Włocławek Nowa Wieś ulice Fiołkowa 1, Jana Pawła II 1B, 12A, 16A, 16a/2, 18, 64/11, DZ 189/2, Konwaliowa 3, Różana 6, 16, 18, 20A, 23, Ośw., 385/6, Rubinowa 6, Sasankowa 9, 9A 18, OŚW., DZ. 378.

5.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Mrocza dla ulic. Rzemieślnicza 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz ulica Piotra 44 ze stacji transformatorowej Mrocza Osiedle młodych 2.

6.05 od godz. 10:00 do 15:00 powiat tucholski Małociechowo numery: od 8 do 16, Luszkówko 14, 15, 16, i przyległe.

7.05 od godz. 7:00 do 15:30 Łowin numery: od 17 do 41 oraz 69, i przyległe.

7.05 od godz. 9:00 do 11:30

Bysław ul. Główna 34, i przyległe.

8.05 od godz. 9:00 do 12:30 Sucha ul. Główna numery nieparzyste od 15 do 29, parzyste od 24 do 44, Kościelna 2, 4, 6, i przyległe.

9.05 od godz. 9:00 do 16:30 Zielonka 25A, i przyległe.

9.05 od godz. 10:00 do 13:30 Śliwice: ul. Sosnowa 2, 2A, 3, 6, 8, 9, 14, ul. Przytorowa nr 2, Śliwice Wybudowania nr 20, 21, 22, 23, 23A, dz. 689/2, 766/6, 689/16, 689/13 i przyległe.

9.05 od godz. 10:00 do 14:00 Sucha ul. Główna, Słoneczna, Kościelna, Leśna, os. Bieniek numery: 76, 83, i przyległe.

9.05 od godz. 13:00 do 16:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Krótka; Leśników; Sportowa 1, 2; Polna 32 - 45.

7.05 od godz. 7:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Jodłowa 1, 3, dz. 923/3.

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Tucholska: 20, 21, 22, 23, 24, 27, Promenady 8, 41, Droga do Różanny i 1, 2, 2a ze stacji transformatorowej Koronowo Promenada.

7.05 od godz. 8:00 do 10:00 Aleksandrowo ul. Lisia numery: 11, 13, i przyległe.

8.05 od godz. 9:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Gzin Dolny ul. Dolna 1, 2, 3, 5, 6, dz. 11/13.

9.05 od godz. 7:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Bydgoska; Smukalska; Olimpijczyków; Matejki; Pod Wierzbami; Bajkowa; Zielona; Pogodna; Urocza; Dobra.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Prusa 11, 13, 15, 17.

15.05 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Bydgoska 65 - 81, 108 - 114.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Łąkowa 29 - 69.

17.05 od godz. 7:00 do 14:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Dębiny 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 36, 37, 38, 39 ze stacji transformatorowej Dębiny 1.

7.05 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dębiny od 11 do 16 ze stacji transformatorowej Dębiny 1.

8.05 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dębiny od 11 do 39 ze stacji transformatorowej Dębiny 1.

9.05 od godz. 8:00 do 17:00 Brak zasilania w miejscowości Borzyszkowo 26, 27 ze stacji transformatorowej Borzyszkowo 4.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mogileński Wójcin 206, 223, 240, 174, 177, 173, 222, 170, 160, 190, 190a, 266, , 175,

7.05 od godz. 7:30 do 15:00 Łąkie 21, 20, 28a, 19, 18, 28, 61, 62, 17, 12, 13, 14, 14a, 14b, 14e, 9, 17k,

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Huta Palędzka 13, 18, 14, 12, 11, 10, 1, 1a, 17c, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 7a, 7, 10a, 8, 8a, 8b, 8d, Cegielnia 53,

8.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat inowrocławski Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Piecki, zgodnie z plakatami.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Grodztwo ul. Krucza, zgodnie z plakatami.

8.05 od godz. 8:00 do 15:00

Radłowo

8.05 od godz. 8:30 do 13:00 Ludwiniec 15, 14, 14a, 13, 12, 11, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a,

8.05 od godz. 9:00 do 13:00 Rojewice 6, 6c, 4, 5, 5a, 3, 33,

9.05 od godz. 9:00 do 14:00 Pakość Jankowska ZK 301, dz 342/3

9.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat świecki Stara Rzeka 1 (leśniczówka), i przyległe.

8.05 od godz. 7:00 do 15:30 powiat żniński Ojrzanowo, Augustowo

10.05 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

