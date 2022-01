Głód mieszkań w Chełmnie jest wielki. Kiedy przybędzie lokali?

- Spółka Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. planuje w pierwszej kolejności budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej/Rycerskiej - informuje Jolanta Padzik, prezes Zarządu. - Będzie to budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny, z 44 mieszkaniami (w tym 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych), z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, trzyklatkowy, o powierzchni użytkowej 1579,97 m kw, mieszkania o powierzchni użytkowej od 27 m kw do 38 m kw . Na każdej kondygnacji powstanie 11 mieszkań.

Urząd Miasta Chełmna poinformował, że ruszyły przygotowania do budowy mieszkań na ul. Danielewskiego/Biskupiej w Chełmnie. Jednak nie tam ma powstać pierwszy budynek. Gdzie w ChSIM planują go zbudować?

Finansowanie inwestycji

W planach ChSIM są cztery inwestycje

ul. Kościelna -1600 m kw. w 1 budynku - 44 mieszkania, przewidywany rok budowy - 2022/2024 - szacunkowy koszt to 10 mln zł; typ inwestycji - komunalny

ul. Biskupia (jednostka) - 4500 m kw w 3 budynkach - 140 mieszkań, przewidywany rok budowy - 2022/2030 - szacunkowy koszt to 50 mln złotych; typ inwestycji - 2xtbs, 1xkomunalny

ul. Słowicza - 600 m kw. w 1 budynku - 15 mieszkań, przewidywany rok budowy - 2023/2024 - szacunkowy koszt to 3 mln złotych; typ inwestycji - deweloperski

ul. Biskupia (przy cmentarzu) - 2000 m kw w 2 budynkach - 40 mieszkań, przewidywany rok budowy - 2029/2031 - szacunkowy koszt to 15 mln złotych; typ inwestycji - 1xtbs, 1xdeweloperski