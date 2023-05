Gorące noce w San Remo. Tomasz Raczek miał romans ze znanym reżyserem

Zaprosił mnie na kawę

Po konferencji reżyser miał zainteresować się dziennikarzem z Polski: „Zwrócił uwagę na to w jaki sposób mu zadaje pytania i o co pytam. Kiedy konferencja prasowa zakończyła się (...) podszedł do mnie zapytał skąd jestem, jaką reprezentuję gazetę i w ogóle co sprawiło że jestem na festiwalu będąc tak młodym człowiekiem. Trochę mu opowiedziałem o sobie, a on mnie zaprosił na kawę do hotelu. Siedzieliśmy na tarasie w San Remo patrząc na morze (…) wypytywałem go o Danielle Darrieux, jak się z nią współpracuje. Powiedział, że wiąże go z Danielle Darrieux (która przeżywała wtedy już taki kryzys w swoim kolejnym małżeństwie) pewien stosunek sentymentalny i są w tej chwili w bardzo bliskich kontaktach. Tym bardziej byłem zdziwiony, gdy na koniec zaproponował żebyśmy się przeszli plażą”.