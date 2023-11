Gotowe kartki z życzeniami i grafiką na imieniny Andrzeja. Nowe pionowe projekty idealne do wysłania przez MMS, Messenger i WhatsApp Karolina Rokitnicka

Mamy dla Was nowe propozycje kartek z życzeniami na imieniny Andrzeja- z tekstem i grafiką, gotowe do pobrania. Można wysłać je e-mailem, MMS-em, czy za pomocą popularnych komunikatorów (np. Messenger, WhatsApp). Zobacz je na kolejnych slajdach PP/KR Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Imieniny Andrzeja to zdecydowanie jedne z najhuczniej obchodzonych w Polsce, nie tylko ze względu na popularność imienia, ale także dlatego, że towarzyszy im „Dzień św. Andrzeja”. W nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, obchodzimy andrzejki, które są ostatnią okazją do zabawy przed adwentem. Z okazji imienin Andrzeja przygotowaliśmy karki z życzeniami i grafiką - nowe pionowe projekty, idealne do wysłania przez popularne komunikatory. Pobierz i wyślij przez WhatsApp czy Messenger, MMS.