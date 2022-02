Grudziądzka Wiosna Teatralna 2022. Mistrzowie zachwycą widzów? Na scenie pojawią się: Seweryn, Janda, Błaszczyk, Ferency [repertuar]

Hasło Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej to "Mistrzowie". To za nim kryją się wielkie nazwiska artystów, którzy odwiedzą naszą scenę. - Większość spektakli to monodramy, co czyni je trudniejszymi. Jednak dzięki temu będzie okazja docenienia wielkiego kunsztu aktorów - podkreśla Marcin Łapiński z impresariatu artystycznego Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

Beata Kastner, rzecznik prasowy CKT dodaje: - Nie tylko będziemy mogli podziwiać artystów na scenie, ale będą także indywidualne spotkania z niektórymi z nich. Ponadto jednemu ze spektakli będzie towarzyszyła wystawa fotografii Piotra Litwica „Mistrzowie”. Zobaczymy również seans filmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego a po nim spotkanie z Katarzyną Kolendą-Zaleską, reżyserką prezentowanego dokumentu.