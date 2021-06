Grudziądzki Rajd Samochodowy zgromadził na starcie dziewiętnaście załóg. Zobacz zdjęcia i wyniki

NOWE Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 14.06.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

14.06.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem zbawienia. . ”