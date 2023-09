Gruzja i Kazachstan zagrają o złoto DMŚ 2023. Wielcy goście obejrzą finał w Bydgoszczy

Przypomnijmy, iż w sobotę z DMŚ 2023 w szachach w Bydgoszczy pożegnały się Polki. Porażka w ćwierćfinale z Francuzkami sprawiła, że biało-czerwone zakończyły turniej na miejscu 5-8. W polskim obozie da się słychać głosy pewnego niedosytu. – Sukcesem dla nas byłby półfinał. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Miejsce w pierwszej ósemce nie jest powodem ani do dumy, ani do wstydu. Apetyty były większe – nie ukrywał po meczu Marcin Dziuba, trener reprezentacji Polski szachistek.

Także w drugim niedzielnym półfinale potrzebne były trzy pojedynki do wyłonienia finalistek DMŚ 2023. Gruzinki po triumfie 2,5:1,5 w pierwszym meczu nad Amerykankami uległy im w drugim spotkaniu. W tie-breaku faworytki poradziły sobie lepiej od USA (3,5:0,5) i tym samym będą miały okazję do pierwszego zwycięstwa nad Kazachstanem w tym turnieju. W fazie grupowej ich pojedynek zakończył się remisem.

DMŚ 2023 są pierwszą tak dużą imprezą szachową organizowaną w Bydgoszczy. Uczestnicy podkreślają, że wybór miasta-gospodarza imprezy należy uznać za trafiony. – Zawodniczki są zachwycone Bydgoszczą. To miasto, którego wcześniej nie kojarzyły, a my spotykamy się z pozytywnym odbiorem tej lokalizacji. Plusem jest też gra w samym hotelu, dzięki czemu odchodzi konieczność transportu i dodatkowe zmęczenie. Samym partiom towarzyszy dużo emocji, nie są to jednostronne pojedynki – mówi Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), która wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym organizuje DMŚ 2023 w szachach. Turniej ten po raz drugi w historii jest rozgrywany w formule szachów szybkich, która ma być kontynuowana w następnych latach. – Chcemy iść w kierunku krótszych partii, z którymi w parze pójdzie większa liczba błędów, a co za tym idzie większe emocje. Wszystko wskazuje na to, że dalej będziemy grać DMŚ tempem przyspieszonym wraz z fazą play-off – przekonuje Turlej.