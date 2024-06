Gwiazdy mistrzostw Europy wystąpią w 6. Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy

Wydarzeniem 6. Memoriału Ireny Szewińskiej bez wątpienia będzie też powrót do startów Adrianny Sułek-Schubert. Wyśmienita polska wieloboistka w lutym urodziła syna, a po niespełna trzech tygodniach od porodu wróciła do treningów i przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W Bydgoszczy wystartuje w biegu na 100 metrów przez płotki, a jej rywalkami oprócz polskiej czołówki, będą finalistki z Rzymu – Irlandka Sarah Lavin i Słowaczka Viktoria Forster.

– Ada Sułek podjęła się wielkiego wyczynu, by w tak krótkim czasie od porodu wrócić do sportu, a przede wszystkim wrócić do formy. Pracuje bardzo ciężko i zachęcam bydgoską publiczność, by przywitała ją bardzo gorąco i dodała jej wsparcia w tej ciężkiej walce – dodaje Wolsztyński.

Znakomicie obsadzony będzie konkurs rzutu młotem, bo kibice na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka zobaczą całe podium ostatnich mistrzostw Europy – mistrza Wojciecha Nowickiego, wicemistrza Bence Halasza i brązowego medalistę Mykhailo Kokhana – a do tego jeszcze pięciokrotnego mistrza świata Pawła Fajdka i pukającego do europejskiej czołówki Greka Christosa Frantzeskakisa.