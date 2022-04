Gwiazdy w łódzkiej Zatoce Sportu! Polish Open uświetni jubileusz Polskiego Związku Pływackiego

– Przygotowanie obchodów stulecia Polskiego Związku Pływackiego to duże wyzwanie, ale i przyjemność. Polish Open rozpocznie się dokładnie w dniu, w którym nasz związek został założony przez Tadeusza Semadeniego. Jestem naprawdę dumna, że możemy takie zawody międzynarodowe zorganizować w Zatoce Sportu, we współpracy z miastem Łódź – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak. – Wierzę, że będą one odbywać się cyklicznie, co roku – dodaje.

Chęć startu w Łodzi zgłosiło prawie siedemset osób ze 128 klubów, nie tylko z Polski. – To jedna z kluczowych imprez polskiego pływania w 2022 roku. Spodziewamy się bardzo dobrych wyników, między innymi dlatego, że będą to kwalifikacje do kadry na mistrzostwa świata i Europy, Uniwersjadę, a także najważniejsze międzynarodowe zawody dla juniorów. Pływacy na pewno będą w doskonałej formie – komentuje Jędrzejczak.